العالم السعودي عمر بن يونس ياغي ينال جائزة نوبل للكيمياء

ويُعد هذا الفوز إنجازًا سعوديًا وعربيًا جديدًا يُضاف إلى سجل العلماء العرب في مجال العلوم، إذ أسهم العالم عمر ياغي بأبحاثه في تطوير مواد قادرة على استخلاص الماء من الهواء في المناطق الجافة، وتنقية المياه من الملوثات، واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الهيدروجين، ما جعل ابتكاراته محورًا في مجالات الطاقة المستدامة والتقنيات البيئية الحديثة.