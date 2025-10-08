العالم السعودي عمر بن يونس ياغي ينال جائزة نوبل للكيمياء

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم اليوم فوز كلٍّ من العالم السعودي عمر بن يونس ياغي، والياباني سوسومو كيتاغاوا، والأسترالي ريتشارد روبسون، بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، تقديرًا لجهودهم الرائدة في تطوير الأطر المعدنية العضوية (MOFs)، وهي مواد ثورية تجمع بين العناصر المعدنية والعضوية في هياكل دقيقة ذات مسامات واسعة.
ويُعد هذا الفوز إنجازًا سعوديًا وعربيًا جديدًا يُضاف إلى سجل العلماء العرب في مجال العلوم، إذ أسهم العالم عمر ياغي بأبحاثه في تطوير مواد قادرة على استخلاص الماء من الهواء في المناطق الجافة، وتنقية المياه من الملوثات، واحتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون، وتخزين الهيدروجين، ما جعل ابتكاراته محورًا في مجالات الطاقة المستدامة والتقنيات البيئية الحديثة.
وأكدت الأكاديمية أن اكتشاف هذه الأطر المعدنية العضوية فتح آفاقًا واسعة أمام التطبيقات الصناعية والعلمية، وأسهم في إحداث نقلة نوعية في علوم المواد والكيمياء التركيبية.
يُذكر أن العالم المصري أحمد زويل يُعد أول عربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، تقديرًا لاكتشافه علم كيمياء الفيمتو الذي أتاح دراسة التفاعلات الكيميائية في زمنٍ بالغ القِصر، مما أحدث ثورة علمية في فهم حركة الذرات والجزيئات.
وقد كرّس زويل حياته لتطوير البحث العلمي، وأسّس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مصر لدعم الابتكار والأبحاث المتقدمة.