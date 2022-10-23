أمانة مجلس التعاون تشارك في الاجتماع العام الأول الـ33 واجتماعات FATF

وناقش الاجتماع العام عددًا من المحاور أهمها خطط العمل لتعزيز عمل المجموعات الإقليمية، وخطة عمل تعزيز فعالية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، والمستجدات حول نشاطات الدعم والتدريب والاستعدادات للجولة الخامسة لعمليات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي (FATF)، وآخر المستجدات في مجال تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، كما تم استعراض آخر المستجدات حول أساليب ووسائل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى العائدات غير المشروعة من استخدام الفنون والآثار كوسيلة من وسائل غسل الأموال.