شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تعزز قيمة المستأجرين في منطقة Riyadh Integrated عبر شراكة استراتيجية مع "سال"

أعلنت شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، المطوّر والمشغّل لـRiyadh Integrated وهي أول منطقة خاصة لوجستية متكاملة في المملكة، اليوم عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة سال للخدمات اللوجستية الرائدة وطنيًا في مناولة الشحن وإدارة سلاسل الإمداد.
وتُعد هذه الشراكة خطوة محورية في تحقيق التزام شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة بتقديم قيمة متكاملة لا مثيل لها للشركات المستأجرة في منطقة Riyadh Integrated. وتُعزز الاتفاقية بشكل فوري المنظومة التشغيلية لمنطقة Riyadh Integrated من خلال تزويد المستأجرين بوصول مباشر وموثوق إلى مجموعة حلول سال اللوجستية الشاملة.
ويُنشئ هذا التعاون إطار عمل رسمي يُمكّن جميع المستأجرين الحاليين والمستقبليين داخل منطقة Riyadh Integrated من الاستفادة من المزايا التالية:
• حلول لوجستية متكاملة: وصول مباشر لخدمات سال المتخصصة في مناولة الشحنات والحلول اللوجستية وقدرات إدارة سلاسل الإمداد المتطورة.
• زيادة السرعة التشغيلية: تبسيط الإجراءات بين المنطقة الخاصة المتكاملة والشبكات اللوجستية الخارجية، مما يخفض من الاحتكاك وأوقات العبور للشحنات.
• اتصال موثوق: تضمن الشراكة اتصالًا قويًا لشركات الشحن التي تتعامل مع أحجام كبيرة من الشحن الجوي، مما يُرسخ دور Riyadh Integrated كبوابة رئيسية للتجارة الدولية.
وعلّق الدكتور فادي البُحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، على الاتفاقية قائلًا: "تتمثل رؤيتنا لمنطقة Riyadh Integrated في أن تكون الوجهة المثالية والمتكاملة للشركات العالمية التي تبحث عن الكفاءة والسرعة والوصول الاستراتيجي. وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'سال' خطوة فارقة لمستأجرينا. وهذا يعني أن البنية التحتية الذكية والمزايا الجمركية التي يتمتعون بها داخل المنطقة أصبحت مرتبطة الآن بسلاسة بشبكة 'سال' الواسعة لخدمات مناولة الشحن الجوي والحلول اللوجستية المتخصصة في جميع أنحاء المملكة. وتُعزز هذه الشراكة بشكل كبير ميزة السرعة في الوصول إلى السوق التي تقدمها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة".
وفي هذا السياق، وصرّح سعادة الأستاذ عمر طلال حريري، الرئيس التنفيذي لشركة سال للخدمات اللوجستية، قائلًا: "تُمثل هذه الاتفاقية إضافة استراتيجية لخطة سال التوسعية وتعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية اللوجستية في المملكة. كما تُمكننا حلولنا المتكاملة من خدمة الشركات العاملة في منطقة اللوجستية المتكاملة “SILZ” بكفاءة أعلى، مما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بترسيخ مكانة المملكة كمركز محوري لسلاسل الإمداد العالمية".
وتؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية التزام شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة الراسخ بتطوير منظومة تجارية متكاملة عالمية المستوى تجذب استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة وتتوافق تمامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية السعودية 2030.