شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة تعزز قيمة المستأجرين في منطقة Riyadh Integrated عبر شراكة استراتيجية مع "سال"

وعلّق الدكتور فادي البُحيران، الرئيس التنفيذي لشركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، على الاتفاقية قائلًا: "تتمثل رؤيتنا لمنطقة Riyadh Integrated في أن تكون الوجهة المثالية والمتكاملة للشركات العالمية التي تبحث عن الكفاءة والسرعة والوصول الاستراتيجي. وتُعد هذه الشراكة الاستراتيجية مع 'سال' خطوة فارقة لمستأجرينا. وهذا يعني أن البنية التحتية الذكية والمزايا الجمركية التي يتمتعون بها داخل المنطقة أصبحت مرتبطة الآن بسلاسة بشبكة 'سال' الواسعة لخدمات مناولة الشحن الجوي والحلول اللوجستية المتخصصة في جميع أنحاء المملكة. وتُعزز هذه الشراكة بشكل كبير ميزة السرعة في الوصول إلى السوق التي تقدمها شركة المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة".