انتظام 9 آلاف طالب وطالبة في فصول موهبة بالمدارس المتميزة

وانطلقت أول نسخة من "فصول موهبة" في 2009، وبلغ عدد المستفيدين في ذلك العام 185 طالبًا وطالبة، احتضنتهم 28 مدرسة موزعة على 4 مدن، وارتفعت الأعداد إلى أن وصلت في العام الماضي 8100 طالب وطالبة، في 135 مدرسة و13 مدينة، قبل أن يقفز الرقم هذا العام إلى أكثر من 9000 طالب وطالبة موزعين على 169 مدرسة و14 مدينة.