انتظام 9 آلاف طالب وطالبة في فصول موهبة بالمدارس المتميزة

بدأ أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بالانتظام في برنامج "فصول موهبة" الذي تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بالشراكة مع المدارس المتميزة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الحالي.
وينفذ برنامج "فصول موهبة" بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة التربوية والتعليمية، مستهدفًا عددًا من المدارس الأهلية والحكومية ذات المواصفات المتميزة من حيث البنية التحتية، وطرق التدريس، وأساليب التقويم، وأساليب التعلم.
وبيّن مدير إدارة الشراكة مع المدارس في مؤسسة "موهبة" عيسى الفيفي، أن مناهج "فصول موهبة" لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تركّز على صقل مهارات التفكير، وتنمية شخصية الطالب، وغرس القيم الإيجابية فيه، وأن ذلك يتم من خلال تزويده بمعرفة متعمقة، ومهارات حل المشكلات، والثقة بالنفس، وروح التعاون.
وأفاد بأنّ مناهج "موهبة" الإضافية تسهم في تطوير قدرات الطلاب الموهوبين وتزويدهم بفرص تحقيق التميز في المجالات العلمية المختلفة من خلال برامج تعليمية متخصصة وبيئة تعليمية محفزة.
ويرفد البرنامج الطلبة الموهوبين في المراحل الدراسية من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوي، بمناهج إضافية متقدمة، ومعتمدة عالميًّا، بالإضافة إلى المناهج المعتمدة من قبل وزارة التعليم.
كما يهدف البرنامج إلى تقديم الرعاية والدعم للطلبة في فصول مهيأة، بالمدارس التي حققت معايير الانضمام لرعاية الطلبة الموهوبين، ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية من خلال مناهج موهبة الإثرائية الإضافية.
وانطلقت أول نسخة من "فصول موهبة" في 2009، وبلغ عدد المستفيدين في ذلك العام 185 طالبًا وطالبة، احتضنتهم 28 مدرسة موزعة على 4 مدن، وارتفعت الأعداد إلى أن وصلت في العام الماضي 8100 طالب وطالبة، في 135 مدرسة و13 مدينة، قبل أن يقفز الرقم هذا العام إلى أكثر من 9000 طالب وطالبة موزعين على 169 مدرسة و14 مدينة.
وفي ذات السياق بدأ أكثر من 3000 طالب وطالبة في برنامج موهبة المتقدم للعلوم والرياضيات مسيرتهم التعليمية لهذا العام الدراسي 2024/ 2025، والذي ينفذ عن بعد في أكثر من 100 مدينة ومحافظة حول المملكة.
وتبلغ فترة الدراسة في البرنامج المتقدم 20 أسبوعًا دراسيًّا موزعة على الفصول الدراسية، خارج أوقات دوام الطلبة الرسمية؛ حيث تقدم لهم مناهج موهبة الإضافية الإثرائية من خلال معلمين ومعلمات متميزين؛ بهدف توسيع قاعدة الطلبة المستفيدين من برامج موهبة ومناهجها الإثرائية المتقدمة.