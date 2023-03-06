طوارئ مستشفى "سليمان الحبيب" تُنقذ عاملاً استقرت قطعة معدنية متطايرة برقبته

جديرٌ بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الاعتماد أبرزها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصل على اعتراف دولي من ISO، وصُنف ضمن الأوائل من Arab Health، وحصل على ثلاث جوائز لتميزه في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS.. وأخيراً دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم.