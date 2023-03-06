طوارئ مستشفى "سليمان الحبيب" تُنقذ عاملاً استقرت قطعة معدنية متطايرة برقبته

تمكنت طوارئ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، من إنقاذ مصاب يبلغ من العمر 34 عاماً، تعرّض لإصابة بالغة في أثناء أداء عمله، نتيجة تطاير قطعة معدنية حادة استقرت في منتصف الرقبة، مسبّبةً جرحاً قطعياً عميقاً ونزيفاً حاداً وصعوبة في التنفس.
وأوضح الدكتور أمجد عبيد؛ رئيس قسم الطوارئ بالمستشفى، أن المريض وصل المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي، حيث تم على الفور إدخاله وحدة الإنعاش والبدء بالإسعافات الأولية حسب البروتوكول الطبي، والتأكد من سلامة مجرى التنفس، ومن ثم العمل على إيقاف النزيف، كما تمّ إعطاء المريض أدوية ومغذيات عبر الوريد، وإخضاعه لحزمة من التحاليل والفحوصات بالأشعة المقطعية المحورية (C.T Scan)، على كامل منطقة الرأس والرقبة، للتأكّد من سلامة الأوعية الدموية.
وأفاد د. عبيد؛ بأن النتائج أوضحت بدقة وجود قطع في شرايين الرقبة والحاجة الماسة للتدخل الجراحي العاجل، حيث تم إعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، واستدعاء فريق طبي مكوّن من استشاري العناية المركّزة والتخدير والأنف والأذن والحنجرة.
وعن العملية، قال الدكتور توفيق الجيجكلي؛ استشاري الأنف والأذن والحنجرة والرأس والعنق، إنه بعد دراسة كافة نتائج الفحوصات، تمّ تجهيز غرفة العمليات ونقل المريض، موضحاً أن الجراحة استغرقت 3 ساعات متواصلة، وتمّت فيها إعادة تأهيل الأوعية الدموية في منتصف الرقبة والإصابات الناتجة عن الجرح القطعي العميق.
وأشار د. الجيجكلي؛ إلى أن المريض بعد العملية حُول للعناية المركزة لمدة يوم واحد، وتبيّن تحسن مؤشراته الحيوية، وبمرور 24 ساعة تمّ تحويله لجناح التنويم ليتلقى رعاية طبية فائقة وخرج من المستشفى في اليوم الثالث وهو بصحة جيدة، ولله الحمد، وبدأ بتناول الطعام والشراب والتنفس بأريحية.
جديرٌ بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يمتلك سجلاً حافلاً من الجوائز وشهادات الاعتماد أبرزها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP وهو أعلى معيار عالمي في مجال المختبرات وبنوك الدم، كما حصل على اعتراف دولي من ISO، وصُنف ضمن الأوائل من Arab Health، وحصل على ثلاث جوائز لتميزه في الملف الإلكتروني وتقنيات الأشعة التداخلية والعناية الحرجة عن بعد من HIMSS.. وأخيراً دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر غرفة قيادة وتحكم عن بُعد على مستوى العالم.