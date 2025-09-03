حرس الحدود يحبط تهريب 237 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (237,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة أو الأدوية الممنوعة، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa).
وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون تحميل المُبلّغ أي مسؤولية.