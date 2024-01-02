مداخل الرياض التسعة.. تشوهات تخدش "فاتنة الصحراء"

وقياسًا على ما سبق، لا تقلل السلبيات التي تظهر في الرياض، من جهود الدولة في تطوير المدينة وتأهيلها، لتكون من أفضل 10 مدن اقتصادية في العالم، بحلول عام 2030؛ في إشارة إلى أن الأمر يستدعي تكثيف وتنسيق الجهود المشتركة بين أمانة الرياض وبقية الجهات المعنية الأخرى، إلى جانب مساندة المواطن، من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة، في أن تصبح الرياض مدينة نموذجية، مؤهلة للدور الذي ينتظرها في السنوات المقبلة.