محامٍ: استجابة رجل المرور لعبارة "تكفى ما كان قصدي أخالف" تُعتبر "رشوة"

وتفصيلاً، قال المحامي آل سحيم عبر القناة السعودية إن "الرشوة" لها أكثر من شكل، وليس بالضرورة أن يكون هناك مقابل مادي.. لافتًا إلى أن المقابل قد يكون معنويًّا مثل القول لرجل المرور: "تكفى، ما كان قصدي أرتكب مخالفة"، مشيرًا إلى أنها بذلك تكون جريمة رشوة مكتملة الأركان في حال الاستجابة لهذا الرجاء والطلب.