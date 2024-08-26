"ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ" ﺗﺤﻂُّ اﻟﺮﺣﺎل ﺑﺄول ﻣﻌﺎرضها ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺘﺤﺪة وتصل للرﻗﻢ الـ56

"ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ" ﺗﺤﻂُّ اﻟﺮﺣﺎل ﺑﺄول ﻣﻌﺎرضها ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺘﺤﺪة وتصل للرﻗﻢ الـ56
ﺗﺴﺘﻌﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻣﻊ ﻗُﺮب اﻓﺘﺘﺎح أول معارضها ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮبية اﻟﺴﻌﻮدية، وذﻟﻚ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺘﺤﺪة بإﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
ويحقق هذا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﺟﺰءًا ﻣﻦ اﻷهداف اﻻﺳﺘﺮاتيجية اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ.
ويشكل هذا اﻟﻤﻌﺮض ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻷجهزة اﻟﻤﻨﺰلية ﻓﻲ إﻣﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ.
وﺗﺤﺘﻞ هذه اﻟﺨﻄﻮة ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛ إذ يأتي هذا اﻻﻓﺘﺘﺎح ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻮفير ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎلية اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻷواﻧﻲ اﻟﻤﻨﺰلية، وأطﻘﻢ الضياﻓﺔ واﻷجهزة الكهربائية، والتركيز ﻋﻠﻰ تقديم أواﻧﻲ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻣَﺮّ السنين.. وﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ والتركيز ﻋﻠﻰ اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺠﻮدة أصبحت اسمًا رائدًا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل بيع اﻷجهزة اﻟﻤﻨﺰلية والكهربائية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرجها.
ويعد هذا اﻟﻤﻌﺮض الجديد رﻗﻢ 56، ويمتد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺰيد على 2500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛ ليقدم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮُّق فريدة ﻣﻦ ﻧﻮعها، ﺗﺠﻤﻊ بين اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ بالتنوع بين أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞ، تغطي ﻛﻞ احتياﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰل، ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻷواﻧﻲ اﻟﻤﻨﺰلية، وأطقم الضياﻓﺔ واﻷجهزة الكهربائية.
وأﺷﺎر اﻟﺮئيس التنفيذي، ﺳﺎﻣﻲ إﺑﺮاهيم السيف إلى أن هذه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺮاتيجية ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ.. واﻓﺘﺘﺎح أول ﻣﻌﺮض ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ يمثل ﻟﺤﻈﺔ ﺗﺎريخية مميزة ﻓﻲ رﺣﻠﺘﻨﺎ المليئة ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺎت واﻹﻧﺠﺎزات. وﻧﺴﻌﻰ ﺟﺎهدين بهذه اﻟﺨﻄﻮة حتى لا تكون ﻣﺠﺮد ﺗﻮﺳﻊ خليجي، ﺑﻞ هي رﺳﺎﻟﺔ راﺳﺨﺔ، ﺗُﻌﺒِّﺮ ﻋﻦ إﺻﺮارﻧﺎ ﻋﻠﻰ تحقيق التميز واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻧﺨﻄﻮها.
وﻣﻌﺮض اﻟﺸﺎرﻗﺔ سيشكل ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻷجهزة اﻟﻤﻨﺰلية؛ ﻟﺘﻘﺪيم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮُّق مميزة ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﻜﺮام؛ بما يجعلنا ﻣﻘﺼﺪًا رئيسيًّا ﻟﻠﺘﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺸﺎرﻗﺔ؛ لنُبقي ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻜﻢ اﻟﻌﺎلية، وأن ﻧﻜﻮن اﻷﻗﺮب والخيار اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ الأواني اﻟﻤﻨﺰلية.