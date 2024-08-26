"ﻗﺼﺮ اﻷواﻧﻲ" ﺗﺤﻂُّ اﻟﺮﺣﺎل ﺑﺄول ﻣﻌﺎرضها ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮبية اﻟﻤﺘﺤﺪة وتصل للرﻗﻢ الـ56

ويعد هذا اﻟﻤﻌﺮض الجديد رﻗﻢ 56، ويمتد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺰيد على 2500 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ؛ ليقدم ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺴﻮُّق فريدة ﻣﻦ ﻧﻮعها، ﺗﺠﻤﻊ بين اﻟﺘﻨﻮع واﻟﻔﺨﺎﻣﺔ بالتنوع بين أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 20 أﻟﻒ ﻣﻨﺘﺞ، تغطي ﻛﻞ احتياﺟﺎت اﻟﻤﻨﺰل، ﺑﺪءًا ﻣﻦ اﻷواﻧﻲ اﻟﻤﻨﺰلية، وأطقم الضياﻓﺔ واﻷجهزة الكهربائية.