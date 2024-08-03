في معرض الكتاب بالمدينة.. "السعيد": الجزيرة العربية منبع الكتابة التاريخية

وذكر "السعيد" أن ما قبل التاريخ لا تتوافر عنه دراسات مكتوبة، فحين رغبتنا في الكتابة السردية فيه لا بد من تتبع الآثار والأدوات المستخرجة لنقرر ما يتبع تلك الحقبة الزمنية، ويتم استنباط الأدلة التاريخية منه، مضيفًا أن القدماء استخدموا الرموز للدلالة على الأصوات وصنعوا لكل صوت رمزًا دلاليًّا به، ومعه بدأت المعلومات بالتدفق.