أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة تستنفر الجهات في جازان

وأكّدت مديرية الدفاع المدني في جازان، أنها تلقت تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرُّض المنطقة لنشاطٍ في الرياح السطحية، مع شبه انعدامٍ في الرؤية، وهطول أمطارٍ تتراوح بين المتوسطة والغزيرة؛ ما دفعها إلى تعزيز الاستعدادات وتكثيف جهود الطوارئ.