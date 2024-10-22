أمطارٌ غزيرة وصواعقُ رعديّة تستنفر الجهات في جازان

شهدت منطقة جازان، فجر اليوم، هطولَ أمطارٍ غزيرة، أسهمت في تنقية الأجواء، وسالت على أثرها الأودية في مختلف أنحاء المنطقة.
وأكّدت مديرية الدفاع المدني في جازان، أنها تلقت تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرُّض المنطقة لنشاطٍ في الرياح السطحية، مع شبه انعدامٍ في الرؤية، وهطول أمطارٍ تتراوح بين المتوسطة والغزيرة؛ ما دفعها إلى تعزيز الاستعدادات وتكثيف جهود الطوارئ.
وجدَّدت المديرية دعوتها للمواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، مع الالتزام بالتعليمات الوقائية، بما في ذلك تجنُّب الخروج خلال الأمطار الغزيرة إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن تجمعات المياه، وعدم الاقتراب أو المجازفة بدخول الأودية وقطع السيول.
تأتي هذه التحذيرات في إطار الحرص على سلامة الجميع، مع التأكيد على أهمية اتباع الإرشادات لتحقيق أقصى درجات الأمان في مثل هذه الأحوال الجوية.