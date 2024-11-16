ابتداءً من يوم غدٍ.. جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 13 برنامجًا للدبلوم عن بُعد

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم على برامج التعليم عن بُعد للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1446هـ، في الكلية التطبيقية بدايةً من يوم غدٍ الأحد، وحتى يوم الأحد 24 نوفمبر 2024م؛ حيث تطرح الجامعة في هذه المرحلة 13 برنامجًا بنظام التعليم عن بُعد والمرخصة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر موقع الكلية التطبيقية.
وتشتمل البرامج المعلن عنها على عددٍ من تخصصات الدبلوم هي: التسويق والمبيعات، التسويق الرقمي، المحاسبة العامة، الأمن السيبراني، البرمجة والتطبيقات، تطوير الويب، تحليل وتصميم النظم، الحوسبة السحابية، خدمة العملاء، الجرافيكس والوسائط المتعددة، أنظمة المؤسسة وإدارة البيانات، إدارة سلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية، تصميم صفحات الويب وتجربة المستخدم، وذلك انطلاقًا من مسيرة الجامعة الناجحة في مجال التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد.