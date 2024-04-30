السفير الفلسطيني بالرياض: ولي العهد قال لـ"أبومازن": "نحن معكم ولن نترككم"

كشف سفير فلسطين لدى المملكة باسم الأغا، عما قاله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للرئيس الفلسطيني محمود عباس في لقاء جمعهما، حيث قال له: "نحن معكم ولن نترككم".
وأكد سفير فلسطين أن المملكة العربية السعودية بتوجهاتها وثقلها تواصل دعم قضية فلسطين على الأصعدة كافة.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني وضع سمو ولي العهد في صورة ما يحدث داخل قطاع غزة من هذا الدمار والقتل الذي يشهده الجميع.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد استقبل، في الرياض، الرئيس محمود عباس "أبومازن" رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.
وشهد الاستقبال بحث حالة التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدد حياة المدنيين وأمن واستقرار المنطقة، مؤكدا سمو ولي العهد بذل المملكة كل الجهود بالتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف أعمال التصعيد الجاري ومنع اتساعه في المنطقة، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
وأكد سمو ولي العهد وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته وتحقيق السلام العادل والدائم.