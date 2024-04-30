السفير الفلسطيني بالرياض: ولي العهد قال لـ"أبومازن": "نحن معكم ولن نترككم"

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد استقبل، في الرياض، الرئيس محمود عباس "أبومازن" رئيس دولة فلسطين، وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالرياض.