"937" يتلقى أكثر من 346 ألف اتصال خلال أسبوع ونسبة الرضا تتجاوز 92 %

أعلن مركز الخدمات الصحية (937) التابع لوزارة الصحة، استقباله أكثر من 346 ألف مكالمة خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر.
وأوضح المركز أن عدد المكالمات الواردة بلغ 346,842 مكالمة، بينما بلغ عدد المكالمات الصادرة 52,456 مكالمة خلال الفترة نفسها.
كما كشف المركز أن إجمالي المكالمات منذ بداية عام 2024 تجاوز 9 ملايين مكالمة، مع نسبة رضا عن الخدمات بلغت 92.07%؛ ما يعكس كفاءة وسرعة استجابة المركز لتلبية احتياجات المتصلين.
ووفقاً لتقرير المركز، تم تسجيل 41,294 بلاغاً، واستقبلت خدمة الاستشارات الطبية 87,389 مكالمة. كما تمّ حجز 39,941 موعداً للمراكز الصحية، إضافة إلى 77 موعداً لعيادات مكافحة التدخين.
وأشار المركز إلى أن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلاً كبيراً، حيث سجّلت منصة "إكس" 10,985 تفاعلاً، بينما بلغ عدد التفاعلات عبر البريد الإلكتروني 1489.
يأتي هذا في إطار جهود وزارة الصحة لتوفير خدمات صحية متكاملة وسريعة عبر مختلف القنوات التواصلية؛ لضمان وصول المواطنين والمقيمين إلى الرعاية الصحية بشكلٍ سهلٍ وفعّال.