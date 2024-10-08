"937" يتلقى أكثر من 346 ألف اتصال خلال أسبوع ونسبة الرضا تتجاوز 92 %

كما كشف المركز أن إجمالي المكالمات منذ بداية عام 2024 تجاوز 9 ملايين مكالمة، مع نسبة رضا عن الخدمات بلغت 92.07%؛ ما يعكس كفاءة وسرعة استجابة المركز لتلبية احتياجات المتصلين.