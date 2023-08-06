"زين السعودية" تحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح نصفية تاريخية

وأضاف "كما سجل النصف الأول من العام 2023م العديد من الإنجازات التي نفخر بها والتي سيكون لها دورا أساسيا في ضمان استدامة النمو والابتكار ليس فقط على مستوى الشركة بل قطاع الاتصالات الوطني عموما والتي من أبرزها الاتفاقية مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، وكذلك مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب 50 ألفاً من الكوادر الوطنية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد" خلال الثلاث سنوات القادمة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لنصبح شريكا استراتيجيا لأكبر برنامج ولاء في المملكة "مكافأة" التابع لمصرف الراجحي. هذا في موازاة حرصنا على أن يتابع عملاؤنا الحاليين والجدد الاستمتاع بتجارب وخدمات مميزة في قطاعات متعددة من الاتصالات مرورا أو بالتقنية المالية والترفيه الرقمي السحابي والالكتروني وكذلك الخدمات الرقمية للأفراد. وهذا يرفع بطريقة مباشرة مساهمتنا الوطنية في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة والارتقاء بجودة الحياة فيها وفقاً لرؤية السعودية 2023".