"زين السعودية" تحقق أعلى إيرادات وصافي أرباح نصفية تاريخية

حققت "زين السعودية" أعلى أرباح نصفية لعام 2023م بقيمة 687 مليون ريال. بنمو نسبته221% مقارنة بأرباح النصف الأول من العام 2022م. وجاء هذا النمو في الأرباح كنتيجة مباشرة لزيادة إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي والتي بلغت 4.8 مليار ريال مرتفعة بنسبة 10% مقارنة بإيرادات النصف الأول من العام الماضي. وحققت الشركة هذه النتائج الإيجابية على الرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية المرتبطة بصفقة الأبراج وتكلفة التمويل. تأتي هذه النتائج التاريخية في نفس النصف الذي وزعت فيه "زين السعودية" أرباحا نقدية عن العام 2022م و بنسبة 5% من قيمة السهم الاسمية، ولأول مرة في تاريخ الشركة.
كما تأتي الزيادة في أرباح النصف الأول من العام الحالي نتيجة لاستمرار تحقيق "زين السعودية" نموا في أعمالها مع التوسع في خدمات الجيل الخامس (5G)، وإيرادات حلول وخدمات قطاع الأعمال، والطلب المتزايد على باقات الأفراد وتحديدا مع موسمي الحج والعمرة وارتفاع الطلب على خدمة ياقوت الرقمية، إضافة إلى نمو أعمال شركتها "تمام للتمويل"، ذراعها للتقنية المالية.
وتعليقا على هذه النتائج، قال الرئيس التنفيذي لشركة "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر "تمكنّا خلال السنوات القليلة الماضية من إعادة تعريف تجربة عملائنا لجعلها أكثر ابتكاراً وسلاسة لتلبي متطلباتهم وتدعم تحقيق تطلعاتهم وطموحاتهم. وهذا ما جعلنا ولله الحمد الخيار المفضل للاتصالات والخدمات الرقمية على مستوى المملكة. وتظهر نتائج النصف الأول من العام 2023م نجاح خياراتنا الاستثمارية وسياساتنا التشغيلية والمالية والتي ضمنت خلال الفترة الماضية استدامة النمو التصاعدي للشركة ورفع معدلات الإقبال على حلولنا وخدماتنا لقطاعي الأفراد والأعمال".
وأضاف "كما سجل النصف الأول من العام 2023م العديد من الإنجازات التي نفخر بها والتي سيكون لها دورا أساسيا في ضمان استدامة النمو والابتكار ليس فقط على مستوى الشركة بل قطاع الاتصالات الوطني عموما والتي من أبرزها الاتفاقية مع مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، تحت رعاية سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان-حفظه الله-، وكذلك مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخراً مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتدريب 50 ألفاً من الكوادر الوطنية في إطار الحملة الوطنية لتحفيز القطاع الخاص على التدريب "وعد" خلال الثلاث سنوات القادمة. كما وقعنا مذكرة تفاهم مع مصرف الراجحي لنصبح شريكا استراتيجيا لأكبر برنامج ولاء في المملكة "مكافأة" التابع لمصرف الراجحي. هذا في موازاة حرصنا على أن يتابع عملاؤنا الحاليين والجدد الاستمتاع بتجارب وخدمات مميزة في قطاعات متعددة من الاتصالات مرورا أو بالتقنية المالية والترفيه الرقمي السحابي والالكتروني وكذلك الخدمات الرقمية للأفراد. وهذا يرفع بطريقة مباشرة مساهمتنا الوطنية في دعم مسيرة التحوّل الرقمي الشامل في المملكة والارتقاء بجودة الحياة فيها وفقاً لرؤية السعودية 2023".
الجدير بالذكر أن "زين السعودية" سجلت إنجازا جديدا بتقدمها 15 مرتبة ضمن تصنيف "فوربس" لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط في العام 2023 لتحتل المرتبة 79، وتعزز حضورها الاقليمي كمزود رائد للاتصالات والخدمات الرقمية وممكّن لتحقيق التحّول الرقمي وتعزيز الابتكار والتقنية على مستوى المملكة.