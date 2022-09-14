رئيس "كاوست": الذكاء الاصطناعي تقنية تواجه التحديات وتقود العالم لحياة أفضل

وعن قدرة الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحقيق هذه الأهداف، قال البروفيسور توني تشان: "جزء من الإجابة عن هذا السؤال يتعلق بقدرة مؤسسة بحثية مثل جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) على أن تكون شريكاً حقيقياً للمملكة والعالم في مواجهة تحدياتنا العالمية، وفي الجامعة ضمن مبادرة الذكاء الاصطناعي نستخدم فضاء AI + X، فمن خلاله يمكننا إدراك قوة الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات العالمية المتعلقة بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وعمل رئيس المبادرة البروفيسور يورغن شميدهوبر، على تطوير الذاكرة قصيرة المدى (LSTM) وهي تقنية أسهمت بشكل كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي وتحسينه، وبالفعل، أدى تدريبه المسبق للشبكات العصبية المتكررة العميقة (NNs) إلى أول تجربة قائمة على التدرج لتقنية التعليم العميق".