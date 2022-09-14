سفير خادم الحرمين لدى الهند يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الجمهورية

فيما قدم السفير الحصيني لها شكره وتقديره، مشيراً إلى أنه يعمل بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، لنقل مستوى الشراكة بين البلدين إلى مستويات أعلى وأفضل في رحلة المستقبل لارتقاء وصعود البلدين إلى مراكز متقدمة بين دول العالم.