مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ طفلًا من تَبِعات ورم كبير بالدماغ سبّب له صداعًا مستمرًّا وضعفًا شديدًا في النظر

وقال الدكتور حسام إن الفريق الطبي المعالج المكون من استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة، واستشاري طب عيون الأطفال وكذلك استشاري التخدير، قاموا بالاطلاع على كافة نتائج الفحوصات ودراستها، متخذين القرار بسرعة التدخل الجراحي للطفل؛ وذلك للحيلولة دون إصابته بمزيد من المضاعفات الخطرة؛ مشيرًا إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات متواصلة باستخدام جهاز الملاحة الجراحية، وتم فيها تفريغ الورم واستئصال الجزء الضاغط منه على العصب البصري، نُقِل بعدها الطفل إلى قسم العناية المركزة لمدة يوم واحد، ومن ثم حُوّل إلى جناح التنويم؛ مفيدًا بأن فحوصات ما بعد التدخل الجراحي أوضحت وجود تحسن كبير في نسبة الإبصار وعودتها للحالة الطبيعية، وقد خرج المريض إلى منزله بعد 3 أيام وهو بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديه كل الأعراض السابق ذكرها.