منها زراعة قلب لطفلة.. 3 متوفين دماغيًّا يعيدون 14 مواطنًا للحياة

واستفادت 5 حالات من التبرع، كانت أولاها زراعة قلب لطفلة تبلغ من العمر 10 أعوام كانت حالتها الطبية حرجة جدًّا وأسهم في إنقاذ حياتها، وأخرى لطفلة تبلغ 14 عامًا جرى التبرع لها بالكلية اليمنى وهي على قائمة الانتظار لأكثر من سبعة أعوام، بينما جرى زراعة الكلية اليسرى لمريض في 38 من عمره وأنهى معاناته من الفشل الكلوي، وزراعة الكبد لسيدة في 59 من عمرها كانت موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، إضافة إلى زراعة الرئة لفتاة في الـ23 من عمرها حالتها الصحية كانت حرجة جدًّا.