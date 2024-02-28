2.950.066 زائرًا لمنصة "تنفيذ الإدارية" بديوان المظالم

كشف مركز الخدمات الرقمية بديوان المظالم، أن عدد زوار المنصة الرقمية الخاصة بمحكمة التنفيذ الإدارية بلغ 2.950.066 زائرًا منذ تفعيلها قبل ستة أشهر من الآن؛ إذ تم تفعيلها بالتزامن مع سريان نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم لتلقي طلبات التنفيذ الإدارية وفقًا للنظام.