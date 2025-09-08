إطلاق "زمالة الحوكمة" برعاية مؤسسة الأمير متعب.. وتمكين 35 قائدًا في القطاع غير الربحي

شهدت مدينة الرياض، اليوم، تدشين برنامج الزمالة السعودية البريطانية في قيادة الحوكمة للمنظمات غير الربحية، بمشاركة 35 قياديًا من مختلف الجهات العاملة في القطاع، وبرعاية مؤسسة الأمير متعب بن عبدالعزيز آل سعود الأهلية.
ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الحوكمة وتمكين القيادات من بناء استراتيجيات فعّالة تعزز من استدامة القطاع غير الربحي، وذلك من خلال رحلة معرفية متكاملة تجمع بين التدريب النظري والتطبيقي، تشمل لقاءات حضورية في الرياض ولندن، ومشروعات جماعية، إلى جانب منصة إلكترونية تفاعلية تتيح أدوات دعم ومصادر تعلم مستمرة.
ويأتي هذا التدشين ضمن الجهود الوطنية لتعزيز فاعلية القطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 في بناء قطاع غير ربحي فاعل، مستدام، ومؤثر.