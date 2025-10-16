التجارة: خفض الأعباء المالية على القطاع الخاص بـ20.8 مليون ريال نتيجة لإلغاء السجلات الفرعية

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي استمرارًا لجهودها في تسهيل الإجراءات وتخفيض التكاليف التشغيلية على رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشفافية ورفع كفاءة بيئة الاستثمار، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تمكين القطاع الخاص ودعم استدامة نموه الاقتصادي.