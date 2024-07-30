"الندوة العالمية" تقيم احتفالية لبرنامج "الزواج الجماعي" في تايلاند

نظّم مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في تايلاند، احتفالية كبيرة لبرنامج الزواج الجماعي بمطعم سين طان ساتيك هوس في العاصمة بانكوك، بمشاركة (40) شاباً وشابة من المقبلين على الزواج، وبحاجة إلى المساعدة أمام التكاليف الباهظة التي تصرف أكثرهم عن فكرة الزواج.
جاء الاهتمام بالبرنامج على نطاق واسع، حيث غطته أكثر القنوات الفضائية في أنحاء تايلاند، مثل قناة المحجة البيضاء، وقناة الناس، وغيرهما.
حضر الاحتفالية عددٌ كبيرٌ من الشخصيات الرسمية العامة والبارزة ورؤساء الجمعيات وأهالي المشاركين، الذين عبّروا عن امتنانهم للندوة العالمية على مبادرتها الاجتماعية التي أعانت الشباب على تحقيق حلم الزواج والاندماج المجتمعي.
وأشار مدير مكتب الندوة، عبدالرشيد أحمد والي، إلى أن الندوة تقدّم هذا البرنامج في إطار رعايتها للشباب وتأهيلهم للحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري، كما ثمَّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في دعمها البرامج الشبابية والإنسانية في المجالات الحياتية كافة التي يحتاج إليها الشباب لتحقيق طموحاتهم.