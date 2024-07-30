"الندوة العالمية" تقيم احتفالية لبرنامج "الزواج الجماعي" في تايلاند

وأشار مدير مكتب الندوة، عبدالرشيد أحمد والي، إلى أن الندوة تقدّم هذا البرنامج في إطار رعايتها للشباب وتأهيلهم للحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي والأسري، كما ثمَّن جهود المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً في دعمها البرامج الشبابية والإنسانية في المجالات الحياتية كافة التي يحتاج إليها الشباب لتحقيق طموحاتهم.