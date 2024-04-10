"أمير الباحة" يهنّئ خادم الحرمين وسمو ولي العهد بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

وقال أمير الباحة: يطيب لي بهذه المناسبة أن أرفع باسمي ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1445هـ، حامدين المولى على ما أنعم به علينا من صيام الشهر الكريم، ومعتزّين بما اصطفى به بلادنا من خدمة الحرمين الشريفين، وفخورين بالتميز والعطاء في خدمتهما منذ عهد المؤسس، طيب الله ثراه، واستمرارًا حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ومتضرّعين إلى العزيز القدير بأن يجعل ما يقدمونه في موازين حسناتهم، وأن يمدّهم بعونه وتوفيقه، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة عليهما وعلى الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يديم على بلادنا الغالية أمنها ونماءها، وأن يحفظها من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه.