رعاية أمير وفرحة أهالٍ وأجواء مبهجة.. عرس جماعي لـ200 شاب وفتاة بجازان

وألقى رئيس لجنة الزواج الجماعي بجازان موسى خمج، كلمة أوضح فيها أن عدد المستفيدين من مشروع الزواج الجماعي في عامه الحالي بلغ 200 شاب وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط من أبناء وبنات المنطقة، واستفادوا جميعًا من الدورات التدريبية التي نفّذتها اللجنة في مجالات "الحياة الزوجية السعيدة، وسبل المحافظة على الأسرة من مختلف الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية".