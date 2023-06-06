رعاية أمير وفرحة أهالٍ وأجواء مبهجة.. عرس جماعي لـ200 شاب وفتاة بجازان

احتفل 200 شاب وفتاة بمنطقة جازان بزفافهم جماعيًّا برعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وسط أجواء احتفالية شهدتها القاعة الكبرى بفندق المنيليوم بجازان.
وجاء حفل الزواج الجماعي الذي تنظمه لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية، للعام الخامس عشر على التوالي.
وألقى رئيس لجنة الزواج الجماعي بجازان موسى خمج، كلمة أوضح فيها أن عدد المستفيدين من مشروع الزواج الجماعي في عامه الحالي بلغ 200 شاب وفتاة ممن انطبقت عليهم الشروط من أبناء وبنات المنطقة، واستفادوا جميعًا من الدورات التدريبية التي نفّذتها اللجنة في مجالات "الحياة الزوجية السعيدة، وسبل المحافظة على الأسرة من مختلف الجوانب الشرعية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية".
وأعرب "خمج" عن سعادته وجميع المستفيدين والمستفيدات من برنامج الزواج الجماعي بالمنطقة، وشكرهم لأمير المنطقة على رعايته المتواصلة ومتابعته الدائمة للبرنامج، وكل ما يهم منطقة جازان والأهالي؛ متمنيًا للمحتفى بهم التوفيق والسداد والسعادة الدائمة.
إثر ذلك؛ ألقيت كلمة المحتفى بهم، ألقاها نيابة عنهم العريس ماجد بن عادل، عبّر خلالها عن سعادة الجميع الغامرة بهذه المناسبة؛ مُقَدّرين لكل من أسهم في هذا المشروع الخيري الاجتماعي الكبير؛ فيما تَضَمّن الحفل قصيدة شعرية للشاعر يحيى الرياني، وعددًا من العروض المرئية والفقرات الإنشادية، إضافة لعروض الفِرَق الشعبية.
وفي ختام الحفل، سلّم أمير منطقة جازان الهدايا للعرسان والشهادات التقديرية للجهات الداعمة والراعية للزواج الجماعي في عامه الحالي، والتُقِطت الصور التذكارية للأمير مع المحتفى بهم.