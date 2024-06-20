"إدارة المشاعر المقدسة" تعقد اجتماعًا لبحث التحديات ووضع استراتيجيات الموسم المقبل

عقدت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة اجتماعًا فور انتهاء موسم حج 1445 مع رؤساء القطاعات ورؤساء مراكز الخدمات البلدية، هدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي واجهت موسم الحج هذا العام ووضع خطط استراتيجية جديدة استعدادًا لأعمال ⁧أمانة العاصمة المقدسة لموسم العمرة والحج القادم.