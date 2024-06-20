"إدارة المشاعر المقدسة" تعقد اجتماعًا لبحث التحديات ووضع استراتيجيات الموسم المقبل

عقدت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة اجتماعًا فور انتهاء موسم حج 1445 مع رؤساء القطاعات ورؤساء مراكز الخدمات البلدية، هدف الاجتماع إلى مناقشة التحديات التي واجهت موسم الحج هذا العام ووضع خطط استراتيجية جديدة استعدادًا لأعمال أمانة العاصمة المقدسة لموسم العمرة والحج القادم.
في بداية الاجتماع، قدمت الإدارة العامة للمشاعر المقدسة تقارير تفصيلية عن الأداء والخدمات المقدمة للحجاج خلال موسم الحج 1445 هـ مسلطة الضوء على الإنجازات التي تم تحقيقها والتحديات التي تم مواجهتها فيما جرت مناقشة تحسين كافة الخدمات لضمان سلامة وأمن قاصدي العاصمة المقدسة.
من جانبهم، نوه رؤساء القطاعات بالجهود المبذولة والتعاون المثمر بين جميع الجهات، مؤكدين أهمية الاستفادة من التجارب السابقة لتحسين الأداء للموسم القادم، وتم مناقشة عدة مقترحات لتعزيز برامج التدريب للعاملين والمتطوعين.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون على ضرورة وضع خطط استراتيجية متكاملة تستجيب لتوقعات الحجاج وتضمن لهم تجربة حج مريحة وآمنة تم الاتفاق على تشكيل لجان عمل متخصصة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمقترحات، والعمل على تذليل العقبات والتحديات المستقبلية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لأمانة العاصمة المقدسة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتجسيداً للرؤية الطموحة في تطوير وتحسين منظومة الحج والعمرة على كافة الأصعدة.