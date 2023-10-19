هيئة تنظيم المياه والكهرباء تفند الـ 8 المعايير المضمونة لحماية المستهلك واستحقاقه التعويض

وقال: أما الحالات التي يمنع فيها فصل خدمة الكهرباء: خلال شهر رمضان، وخلال فترة اختبارات التعليم العام، وبعد الساعة 12 ظهراً، وعطلات نهاية الأسبوع، والإجازات الرسمية ويمنع فصل خدمة الكهرباء عن أي مستهلك لديه شكوى على فاتورة لم يتم البت فيها.