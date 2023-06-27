الشيخ "بن سعيد" في خطبة عرفة: اللغات والألوان والأعراق ليست مبررًا للاختلاف والنزاع بل هي آية من آيات الله

قال الشيخ يوسف بن سعيد في خطبة عرفة اليوم: إن في اجتماع الكلمة صلاح الدين والدنيا، وتحقق المصالح وزوال المفاسد، وبه يحصل التعاون على البر والتقوى، وبه يُنصَر الحق ويُدحَر الباطل، ويغتاظ الأعداء وتُحبَط مساعي الحاقدين.
وتابع: اختلاف اللغات والألوان والأعراق ليس مبررًا للاختلاف والنزاع؛ بل هو آية من آيات الله في الكون، وإن مما تتابعت النصوص على تأكيده الأمر بالاجتماع والمحبة والتآلف، والنهي عن التنازع والتفرّق والاختلاف.
وقال في خطبته الجارية حاليًا: أيها المؤمنون حجاج بيت الله الحرام، لقد كان من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: "يا أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى؛ ألا بلّغت.. إن الله حرّم بينكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا".