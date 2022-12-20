قانوني: الخطأ الطبي يؤجّل سفر الممارس الصحي الأجنبي ويرفع عنه بحالات

وأشار إلى أن ما أعلنت عنه وزارتا العدل والصحة، أخيراً عن اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام الذي سيباشر تلك الاختصاصات بشكلٍ كامل، نقلة نوعية رائعة تحقق العدالة الناجزة بسرعة ودقة من خلال الدوائر المتخصّصة تحت منظومة رقمية قضائية متكاملة من شأنها تيسير إجراءات التقاضي في مثل هذه الدعاوى، وتسهم في وضع آلية ممتازة من خلال توفير الخبرة الطبية وتبليغ الأطراف والحضور، ونظر الدعوى عن بُعد حتى الحكم فيها، بما في ذلك من إجراءات الطعن على الأحكام سواء بالاعتراض على الحكم أو بطلب النقض، وكل ذلك يُسهم في تيسير ورفع كفاءة العمل بالمرفق العدلي.