أمير الشرقية: علَم المملكة يُذكرنا ببطولات توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز

رفع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة يوم العلَم.
وأكد أمير المنطقة أن علَم المملكة شامخ ويرمز للعدل والقوة، ملوحاً براية التوحيد ورسالة الإسلام والسلام، ونستذكر من خلاله بطولات توحيد هذه البلاد على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود (يرحمه الله).
وقال: "يُمثل علم المملكة برمزيته ودلالاته الوطنية العمق التاريخي للمملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، وكان شاهداً على أمجادها ونهضتها، حتى توالى على قيادتها ملوكها البررة، إلى هذا العهد، والذي شهدت فيه المملكة تطورات عديدة في مختلف المجالات وحققت مكانتها الدولية المرموقة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها وأن تبقى راية التوحيد خفاقة للأبد.