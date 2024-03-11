أمير الشرقية: علَم المملكة يُذكرنا ببطولات توحيد البلاد على يد الملك عبدالعزيز

وقال: "يُمثل علم المملكة برمزيته ودلالاته الوطنية العمق التاريخي للمملكة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون، وكان شاهداً على أمجادها ونهضتها، حتى توالى على قيادتها ملوكها البررة، إلى هذا العهد، والذي شهدت فيه المملكة تطورات عديدة في مختلف المجالات وحققت مكانتها الدولية المرموقة، سائلاً المولى عز وجل أن يديم لهذه البلاد قيادتها وأمنها وازدهارها وأن تبقى راية التوحيد خفاقة للأبد.