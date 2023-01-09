عقوبات وإنذارات ورقابة وتدريب.. "تقييم" تتوج عامها المنتهي بعدد من الخدمات والمشاريع

وكشفت تقييم عن عدد من التفاصيل في عام ٢٠٢٢م؛ من أبرزها ما تم على الصعيد الرقابي؛ حيث أقرت لجنة النظر، بإيقاع عدد من العقوبات على (٣٠) منشأة من منشآت التقييم، تراوحت بين شطب السجلات الخاصة بهم، وعقوبة الإيقاف، بالإضافة للغرامات المالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات؛ حيث تحرص "تقييم" على تطبيق الأنظمة واللوائح؛ بهدف ضمان ممارسة مهنة التقييم بعدالة وشفافية، مؤكدةً أنها تُولي أشد الاهتمام برفع مستوى مهنية ممارسي مهنة التقييم؛ لما لذلك من أثر كبير على حفظ حقوق المتعاملين مع منشآت التقييم، وما يحققه من حماية لمصالح الأطراف ذات العلاقة.