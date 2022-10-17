بعد تأهيلها.. افتتاح أول مدرسة نظامية تأسست في شقراء قبل 84 عامًا بأمر المؤسس

بعد ذلك قام الجميع بجولة على مرافق المدرسة من مكاتب وفصول طلابية، والاطلاع على الكتاتيب والفصول القديمة واستعادة الذكريات أيام الدراسة والطلب، إذ جلس الشيخ حمد الجميح والشيخ عبدالله المنيع على كراسي الدراسة التي درسا عليها قبل ٨ عقود من الزمن.