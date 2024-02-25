القوات والجهات المشاركة في "سيف السلام 12" تحتفي بـ"يوم التأسيس"

احتفت القوات والجهات المشاركة في التمرين المشترك "سيف السلام 12" بالمنطقة الشمالية اليوم، بـ"يوم التأسيس"، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن خالد بن عبدالله الجهني.
وشهد الحفل الذي شارك فيه ممثلو أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، عددًا من الفعاليات المصاحبة، التي أبرزت الملاحم البطولية التي سطرها أئمة وملوك هذا الوطن، وصور من التلاحم ما بين القيادة والشعب.
عقب ذلك، ألقى قائد المنطقة الشمالية، كلمة أعرب فيها عن اعتزازه بـ"يوم التأسيس" الذي يُستذكر فيه التضحيات والبناء الشامخ الممتد منذ ثلاثة قرون وحتى العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لجميع القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.
وأشار إلى أن هذه المناسبة الغالية يُستذكر فيها مواقف وبطولات القوات المسلحة المرابطين على حدود هذا الوطن المعطاء، سائلاً المولى أن يحفظ لهذا الوطن عزه وشموخه وأمنه واستقراره في ظل القيادة الرشيدة.