القوات والجهات المشاركة في "سيف السلام 12" تحتفي بـ"يوم التأسيس"

وشهد الحفل الذي شارك فيه ممثلو أفرع القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، عددًا من الفعاليات المصاحبة، التي أبرزت الملاحم البطولية التي سطرها أئمة وملوك هذا الوطن، وصور من التلاحم ما بين القيادة والشعب.