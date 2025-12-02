ابتكارات سعودية تبهر زوار "التحول الصناعي 2025" بأنظمة إنقاذ وذكاء اصطناعي

وخلال جولة "سبق"، كشف سلطان المعيلي، فني هندسة طائرات بشركة "دفاع المتحدة"، عن طائرة إنقاذ حديثة تحمل اسم "الهِسْكَة"، تم تطويرها خصيصًا لمهام الإنقاذ السريع في المواقع الخطرة، ومزودة بكاميرات ليلية ونهارية، ومكبرات صوت، وإضاءات، وصندوق أمامي يحتوي على حبل تثبيت لعمليات الإنقاذ في السيول والمياه، إلى جانب استخدامها في مراقبة الأمن داخل المحميات والمواقع الحساسة.