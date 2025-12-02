ابتكارات سعودية تبهر زوار "التحول الصناعي 2025" بأنظمة إنقاذ وذكاء اصطناعي
في مشهد تقني متطور، شهد معرض "التحول الصناعي 2025" المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حضورًا سعوديًا لافتًا عبر مشاركات نوعية من جامعات وشركات وطنية، تصدّرتها جامعة القصيم من خلال جناح تفاعلي استعرض أحدث أنظمة الطائرات بدون طيار بالشراكة مع شركة "دفاع المتحدة"، ضمن إطار برنامج "رافد" الذي أطلقته وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
وخلال جولة "سبق"، كشف سلطان المعيلي، فني هندسة طائرات بشركة "دفاع المتحدة"، عن طائرة إنقاذ حديثة تحمل اسم "الهِسْكَة"، تم تطويرها خصيصًا لمهام الإنقاذ السريع في المواقع الخطرة، ومزودة بكاميرات ليلية ونهارية، ومكبرات صوت، وإضاءات، وصندوق أمامي يحتوي على حبل تثبيت لعمليات الإنقاذ في السيول والمياه، إلى جانب استخدامها في مراقبة الأمن داخل المحميات والمواقع الحساسة.
وأوضح أن الطائرة تأتي ضمن مشروع بحثي مشترك، وتُعد جزءًا من مذكرة تعاون لتأسيس مصنع متقدم لتصنيع أنظمة "الدرون" داخل جامعة القصيم، تعزيزًا للتكامل بين التعليم والصناعة.
روبوتات ذكية ترصد وتحلل وتنفذ
وفي جانب آخر من المعرض، استعرضت شركة QSS AI & Robotics السعودية نظام مراقبة ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على تحليل التزام الأفراد بالزي الرسمي أو معدات السلامة دون الحاجة لبطاقات دخول أو بصمة.
وقال عبدالله يحيى لـ"سبق": "الكاميرا تتعرّف على الوجه وتُقيّم مباشرة هل الشخص يرتدي الزي أو معدات الحماية، وتسمح له بالدخول تلقائيًا. نستخدمها داخل الشركة فعليًا لحضور الموظفين وانصرافهم دون تدخل بشري".
كما قدّمت الشركة مركبة ذاتية القيادة مزودة بذراع روبوتية ذكية، تنفذ مهام نقل الصناديق والمواد داخل المصانع بشكل آلي، وتتحمل أوزانًا بين 3 و30 كيلوغرامًا، مما يسهم في تقليل العمالة وزيادة دقة وكفاءة العمليات.
ولفت الأنظار كذلك روبوت بشري متطور يحاكي قدرات الإنسان الحركية، مزود بكاميرات وذراعين تؤهلانه للعمل كمساعد في المهام التكرارية، ما يعزز من كفاءة خطوط الإنتاج.
منصة صناعية رائدة
يُشار إلى أن المعرض تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع "دويتشه ميسي" الألمانية وشركة "معارض الرياض"، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر، ويُعد منصة صناعية إقليمية رائدة لعرض تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وحلول الأتمتة والطاقة المستدامة، وسط مشاركة واسعة من شركات محلية وعالمية، تعكس موقع المملكة المتقدم في المشهد الصناعي والتقني العالمي.