مجلس التعاون يطلق أعمال برنامج صنّاع القرار "كوادر"

وانطلقت أعمال البرنامج في إمارة دبي ولمدة (3) أسابيع حتى 30 نوفمبر 2022م، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المختصين في قطاع الشباب في دول مجلس التعاون؛ لقيادة القطاع وإكسابهم المهارات اللازمة التي تسهم في إشراكهم وتمكينهم من قيادة القطاع الشبابي في المستقبل.