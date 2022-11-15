مجلس التعاون يطلق أعمال برنامج صنّاع القرار "كوادر"

أطلقت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برنامج صنّاع القرار (كوادر)، لشباب دول المجلس؛ لتأهيلهم وتمكينهم في للقيادة، بتنظيم المؤسسة الاتحادية للشباب بالإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الأمانة.
وانطلقت أعمال البرنامج في إمارة دبي ولمدة (3) أسابيع حتى 30 نوفمبر 2022م، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المختصين في قطاع الشباب في دول مجلس التعاون؛ لقيادة القطاع وإكسابهم المهارات اللازمة التي تسهم في إشراكهم وتمكينهم من قيادة القطاع الشبابي في المستقبل.
وسيتناول البرنامج أربعة محاور رئيسة، هي (بناء الشخصية، تهيئة البيئة، الاشراك والتمكين، الاستشراف الاستراتيجي والتفكير الريادي).
وسيتضمّن كل محور عددًا من الموضوعات التفصيلية، من خلال عقد العديد من ورش العمل والجلسات النقاشية التي ستخصص لكل محور رئيسي وتفصيلي.
يُذكر أن قرار المجلس الأعلى تضمن اعتماد ميزانية لتنفيذ (5) برامج شبابية يتم تنظيمها في دول المجلس خلال الخامس سنوات القادمة، وستقوم الأمانة العامة لمجلس التعاون برفع تقارير سنوية بالتعاون مع وزارات الشباب والرياضة بدول المجلس بشأن مخرجات تلك البرامج على اجتماعات لوزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، للتوجيه بشأنها.