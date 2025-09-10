شكاوى من عروض وهمية وتسريب أرقام عملاء الألياف البصرية

وأوضح العملاء لـ"سبق" أن غالبية هذه العروض غير صحيحة، إذ يتعمد المندوبون إغراء المشتركين بتخفيضات لثلاثة أشهر أو أجهزة مودم حديثة مقابل إلغاء عقودهم الحالية، قبل أن يكتشفوا لاحقًا أنها عروض وهمية تنتهي بتحميلهم غرامات مالية نتيجة عدم استكمال المدة التعاقدية مع مزودي الخدمة الأصليين.