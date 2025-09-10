شكاوى من عروض وهمية وتسريب أرقام عملاء الألياف البصرية

شهدت خدمات الألياف البصرية في المملكة تزايدًا في شكاوى العملاء، الذين أفادوا بتسريب أرقام هواتفهم إلى مندوبي شركات اتصالات، ما جعلهم يتلقون اتصالات متكررة بزعم تقديم عروض خاصة للانتقال بين الشركات.
وأوضح العملاء لـ"سبق" أن غالبية هذه العروض غير صحيحة، إذ يتعمد المندوبون إغراء المشتركين بتخفيضات لثلاثة أشهر أو أجهزة مودم حديثة مقابل إلغاء عقودهم الحالية، قبل أن يكتشفوا لاحقًا أنها عروض وهمية تنتهي بتحميلهم غرامات مالية نتيجة عدم استكمال المدة التعاقدية مع مزودي الخدمة الأصليين.
وبيّن المتضررون أن هذه الممارسات لا تقتصر على انتهاك خصوصياتهم عبر تسريب بياناتهم، بل تمثل أيضًا صورة من الاحتيال التجاري المباشر، مطالبين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتدخل العاجل وتشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين.
يُذكر أن الهيئة شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة التزام مقدمي الخدمات بحماية بيانات العملاء وعدم استخدامها أو تسريبها دون موافقة، إضافة إلى وضوح العقود وتوعية المشتركين بحقوقهم وواجباتهم.