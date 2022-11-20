موضي الشمراني تغني لجماهير كأس العالم في "البيت السعودي" غداً

تحيي الفنانة السعودية موضي الشمراني، مساء غدٍ (الاثنين)، حفلاً غنائياً على مسرح منطقة "البيت السعودي" التفاعلية، والتي يقيمها الاتحاد السعودي لكرة القدم في كورنيش الدوحة.
ومن المقرر أن تنطلق الحفلة عند الساعة الثامنة مساءً، وأتاح الاتحاد السعودي الدخول إليها مجاناً، حيث تأتي الحفلة في إطار أهداف البيت السعودي الذي يستهدف التعريف بالفن والثقافة السعودية، وإبراز الإرث العريق الذي تكتنزه المملكة.
وكانت منطقة "البيت السعودي" قد استقبلت اليوم الأحد آلاف المشجعين من شتى الجنسيات، حيث استعدت للمشجعين بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، وعرضت الشاشات العملاقة في البيت السعودي للزوار والمشجعين فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم الثانية والعشرين، إلى جانب عرض المباراة الافتتاحية للمونديال التي جمعت منتخبي قطر والإكوادور.
وشاهد زوار البيت السعودي عروضاً فنية وفلكلورية، منها أداء العرضة النجدية والسامري والمزمار التي لفتت الأنظار، وقدمت تعريفاً مرئياً بالثقافة السعودية.
يشار إلى أن البيت السعودي يستقبل زواره طيلة فترة إقامة المونديال الذي يستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، مهيئاً تجارب مميزة وتفاعلية مثل لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، بالإضافة إلى تجربة التصوير بقمصان المنتخب السعودي إلى جوار لاعبي المنتخب افتراضياً أيضاً، وتجربة تذوق الأكلات الشعبية والقهوة السعودية في الجناح الثقافي، ومتاحف تعرض منجزات الصقور الخضر التاريخية ومراحل تطور المنتخب، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه.