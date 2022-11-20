موضي الشمراني تغني لجماهير كأس العالم في "البيت السعودي" غداً

وكانت منطقة "البيت السعودي" قد استقبلت اليوم الأحد آلاف المشجعين من شتى الجنسيات، حيث استعدت للمشجعين بأكثر من 21 فعالية في 10 أجنحة، وعرضت الشاشات العملاقة في البيت السعودي للزوار والمشجعين فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم الثانية والعشرين، إلى جانب عرض المباراة الافتتاحية للمونديال التي جمعت منتخبي قطر والإكوادور.