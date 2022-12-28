آخرهم "ميشيل ديلغادو" ضد النصر.. قصص ومواقف طريفة في ترديد النشيد الوطني

ترديد الأناشيد الوطنية، من المَشاهد التي اعتاد الجمهور مشاهدتها قبل مباريات كرة القدم، فبات من المعتاد أن يرى المتابعون دخول الفريقين لأرضية الملعب بشكل اعتيادي، لتكون البداية على خط مستقيم قبل أن يقف لاعبو كلا المنتخبين ويتوسطهم حكام اللقاء للاستماع إلى النشيد الوطني لكل فريق، ومن ثم التصافح بين لاعبي المنتخبين.