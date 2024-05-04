أمر ملكي بتعيين261 ملازم تحقيق على سلك أعضاء النيابة العامة القضائي

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي العهد - حفظهما الله - للنيابة العامة واهتمامهما البالغ والمستمر بشؤونها الوظيفية وحرصهما الدائم - أيدهما الله - على تحقيق مزيد من التطوير والازدهار لمرفق النيابة العامة، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.