"الدويش" ينوّه بجهود "إشراقة" كأحد المراكز المتخصصة لتقويم المحكومين في قضايا المخدرات

وأكد "الدويش" أن المديرية العامة للسجون سعت لتأكيد رسالتها السامية في حفظ الأمن، من خلال تفعيل البرامج التوعوية، تحديدًا مركز "إشراقة"، الذي يمثل أحد المراكز المتخصصة لرعاية المحكومين في قضايا المخدرات، من خلال أسلوب علمي ومنهجي يسهم في تقويم سلوك المستفيدين، وتقديم برامج تأهيلية ونفسية واجتماعية، تعزز بناء الثقة بأنفسهم، وتصحح أفكارهم ومعتقداتهم تجاه التعاطي، لإعادة اندماجهم في المجتمع أفرادًا منتجين.