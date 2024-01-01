تمديد العمل ببرنامج "حساب المواطن" يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بمحدودي الدخل

وتجلت صور الدعم الرسمي الموجهة إلى المواطن، بموافقة القيادة الرشيدة اليوم، على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمدة عام كامل (حتى نهاية العام 2024)، رغم ما تعانيه ميزانية الدولة من عجز مالي، وهو يؤكد حقيقة مهمة وأساسية، وهي أن الأولوية دائماً تبقى للمواطن واحتياجاته في أي برامج أو خطط تعتمدها الدولة في العناية بالمواطن، وتأمين احتياجاته.