"طريق مكة" تواصل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش

وتأتي هذه المبادرة بوصفها إحدى مبادرات "وزارة الداخلية" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، بمشاركة جهات عدة في تنفيذ المبادرة، تتمثل بوزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة علم.