"طريق مكة" تواصل تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن في بنجلاديش

تستمر أعمال مبادرة "طريق مكة" في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي؛ لخدمة حجاج بيت الله الحرام ببنجلاديش، وذلك من خلال تسهيل إنهاء إجراءات سفرهم إلى السعودية؛ لأداء مناسك حج هذا العام 1444هــ.
وقدَّم المستفيدون من المبادرة في مطار شاه جلال بالعاصمة دكا شكرهم للقيادة الرشيدة على ما يقدمانه من خدمات جليلة لضيوف بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، التي تُسهّل وتُيسّر أداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة.. مشيدين بدور السعودية في خدمة ضيوف بيت الله الحرام، وما يجدونه من خدمات وتسهيلات على أعلى المستويات عبر المبادرة.
وأكد حجاج بنجلاديش أن المبادرة تميزت بسرعة التعامل معهم، وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم.
وتأتي هذه المبادرة بوصفها إحدى مبادرات "وزارة الداخلية" ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن (أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030)، بمشاركة جهات عدة في تنفيذ المبادرة، تتمثل بوزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وشركة علم.