بتوجيهات القيادة.. مملكة الإنسانية تستكمل مسيرة فصل التوائم السيامية

وكانت انطلاقة هذه المسيرة منذ عام 1990م؛ إذ تمكن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية الذي يعد نموذجاً إنسانياً وطبياً وعلمياً فريداً أن يشرف على أكثر من 124 توأماً حول العالم، ويقوم بفصل 52 توأمًا من 23 دولة في 3 قارات بنجاح كبير.