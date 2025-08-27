برلين .. وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني ويناقش معه التطورات في غزة

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم في العاصمة الألمانية برلين، وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يوهان فاديفول، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية لجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومستشار سمو الوزير محمد اليحيى، والوزير مفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.