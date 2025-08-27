برلين .. وزير الخارجية يلتقي نظيره الألماني ويناقش معه التطورات في غزة

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.