"آل طاوي": اليوم الوطني الـ93 معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة

وصرح عضو مجلس الشورى "آل طاوي" بأن تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة بأن لها مكانة خاصة في القلوب وعمقًا متجذرًا في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.