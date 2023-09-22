"آل طاوي": اليوم الوطني الـ93 معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة

رفع عضو مجلس الشورى، عبدالله بن أحمد آل طاوي، أسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التبريك إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة العربية السعودية، معرباً عن تمنياته للمملكة قيادة وحكومة وشعباً بمزيد من الازدهار والأمن والاستقرار.
وصرح عضو مجلس الشورى "آل طاوي" بأن تلك المناسبة وهذه الذكرى الخالدة والعزيزة بأن لها مكانة خاصة في القلوب وعمقًا متجذرًا في النفوس، وتأتي على جميع نفوس أبناء هذا الوطن المعطاء والجميع يرفل في رغد العيش والأمن الدائم الذي شهد به القاصي قبل الداني، والأمان الذي يرفف على ربوع هذه البلاد الطيبة المباركة.
وقال: "إن اليوم الوطني الـ93 معانقة للتاريخ واستذكار لملحمة توحيد الوطن على رسالة التوحيد الخالدة، وهو فخرٌ واعتزاز بمنجزات المملكة العربية السعودية وتطورها في مختلف الميادين.
وأضاف "آل طاوي": "إن هذه المناسبة غالية وعزيزة في قلوب أبناء الوطن وستتوالى السنين وتتوالى الاحتفالات بهذا اليوم، وقلوبنا قبل ألسنتنا تلهج بالدعاء لكل من حقق لنا الأمن والأمان بعد فضل الله عز وجل".
واختتم "آل طاوي" بدعاء العلي القدير أن يحفظ حكام هذه البلاد وأن يديم عليها أمنها وأمانها، وأن تكون نبراسًا في التقدم والتطور يحتذى بها على جميع مستوى العالم، وأن يديم على أبنائها الأوفياء ومقيميها الشرفاء، الصحة والسلامة، وأن يجعل أيامنا أفراحاً دائمة وتطورًا مستمرًا ونهضة عامرة بين أحضان الوطن الكريم.