"الداخلية العرب" يعقدون اجتماعات الدورة الأربعين للمجلس في تونس.. هذا ما تمت مناقشته

بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان كلمة أكد فيها أن المجلس في أوج عطائه بعد أربعين سنة من العمل الدؤوب، والسعي الحثيث لتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الأمن ومكافحة الجريمة منذ إقرار نظامه الأساسي في المؤتمر الاستثنائي لوزراء الداخلية العرب الذي عُقِد في الرياض عام 1982م، برئاسة المغفور له -بإذن الله- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، منوهًا بالمقترح الذي تقدمت به المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون العربي في مواجهة آفة المخدرات والوقاية منها من خلال إجراءات عملية تحدّ من انتشار المخدرات.