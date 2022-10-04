رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي يلتقي مجلس الزمازمة

كما التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن جمال شاولي، والعضو المنتدب حسن بن محمود أبو الفرج، ومستشار مجلس الإدارة مازن عبدالستار العلمي، والمستشار الإعلامي علي بن غرسان الزهراني.