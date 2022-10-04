رئيس شؤون المسجدين الحرام والنبوي يلتقي مجلس الزمازمة

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس إدارة الزمازمة الدكتور عدنان عبدالفتاح صوفي.
كما التقى نائب رئيس مجلس الإدارة المهندس سلطان بن جمال شاولي، والعضو المنتدب حسن بن محمود أبو الفرج، ومستشار مجلس الإدارة مازن عبدالستار العلمي، والمستشار الإعلامي علي بن غرسان الزهراني.
وأثنى "السديس" على جهود الزمازمة في خدمة ضيوف الرحمن وتوزيع مياه زمزم المباركة، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها الدولة حفظها الله في مشروع سقيا زمزم.
وحثّ على تكثيف الحملات التوعوية والحرص على جودة العبوات والجانب الصحي لها.
ووجه بعقد ورش عمل ثنائية بين الجهتين؛ للارتقاء في خدمة ضيوف الرحمن وإطلاق مبادرات مشتركة فيما يخص خدمات سقيا ماء زمزم.
ورفع "السديس" شكره لولاة الأمر حفظهم الله، على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.