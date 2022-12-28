"شؤون الحرمين" تستقبل 100 شخص من المسلمين الجدد لأداء العمرة

يأتي ذلك بناءً على الشراكة المجتمعية بين الرئاسة العامة، ومؤسسة عبدالقادر المهيدب لخدمة المجتمع، التي تقوم بتنفيذ برنامج (عمرة العالم) للمسلمين الجدد لعام (2022)، من (30) دولة حول العالم بهدف تكوين سفراء للمملكة العربية السعودية للتعريف بالصورة المشرفة والجهود الضخمة التي تبذلها الحكومة الرشيدة في المجالات كافة؛ ما يسهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة (2030).