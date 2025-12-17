اتفاقية استراتيجية بين جائزة الأمير سلطان بن سلمان و"شفيعًا" لتمكين ذوي الإعاقة في حفظ القرآن

أبرمت جائزة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم للأطفال ذوي الإعاقة اتفاقية تعاون استراتيجية مع جمعية "شفيعًا" لتعليم القرآن الكريم وعلومه لذوي الإعاقة، بهدف تعزيز التعاون في تمكين الأطفال من ذوي الإعاقة من تعلم وحفظ كتاب الله وفق منهجيات تعليمية متخصصة تراعي احتياجاتهم المتنوعة.
ووقّع الاتفاقية من جانب الجائزة الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالرحمن السبيهين، الأمين العام، ومن جانب الجمعية الأستاذ محمد بن هيجان الصحبي، رئيس مجلس الإدارة، في إطار شراكة نوعية تسعى إلى مأسسة تبادل الخبرات في مجالات خدمة ذوي الإعاقة، وخصوصًا ذوي الإعاقة السمعية.
وتتضمن الاتفاقية مبادرات تعليمية لتعليم القرآن الكريم بلغة الإشارة والأبجدية الإشارية العربية المتوافقة مع الرسم العثماني، ما يسهم في دعم الدمج المجتمعي والارتقاء بالمبادرات الإنسانية والتعليمية لهذه الفئة الغالية.
وعلى هامش التوقيع، اصطحب الدكتور أحمد بن عبدالعزيز التميمي، المدير التنفيذي لجمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وفد الجمعية في جولة تعريفية على مرافق الجمعية وخدماتها، التي تشمل 15 مركزًا بمختلف مناطق المملكة، واطلعوا على البرامج التأهيلية والتعليمية التي تبدأ من مرحلة التدخل المبكر وحتى الرعاية الشاملة.
وأكد الأستاذ محمد الصحبي أن هذه الشراكة تمثل إضافة نوعية لمسار تمكين ذوي الإعاقة، معلنًا عن إطلاق مبادرة تعليمية متخصصة تستهدف الأطفال المستفيدين، وتنفذها كوادر تربوية مؤهلة باستخدام أساليب تعليمية حديثة تراعي الفروق الفردية بين الأطفال.
وتجسد الاتفاقية التزام الجانبين بتوحيد الجهود الوطنية لخدمة ذوي الإعاقة، ودعم مسارات تعليم القرآن الكريم وفق أعلى المعايير التربوية والمهنية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز القطاع غير الربحي وتمكين الفئات الخاصة من الوصول إلى التعليم النوعي الشامل.