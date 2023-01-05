جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالدماغ تعيد النطق والمشي لمريض "خمسيني" ببيشة

يُذكر أنه خلال شهر ديسمبر 2022 ، تم استقبال عدد 7728 مستفيدًا في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال عدد 10749 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 والتدخلات والإجراءات الجراحية 471 عملية جراحية، وعدد الفحوص الإشعاعية 13584 فحصًا.