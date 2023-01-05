جراحة ناجحة لاستئصال ورم بالدماغ تعيد النطق والمشي لمريض "خمسيني" ببيشة

نجح فريق طبي بمستشفى الملك عبدالله في بيشة من إعادة النطق والمشي لمواطن خمسيني بعد استئصال ورم في الدماغ تسبب في عدم قدرته على الكلام والمشي.
وأوضحت "صحة بيشة" أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله ببيشة وهو يشكو من ألم وصداع في الرأس، وتم عمل التحاليل اللازمة والأشعة المتقدمة لمثل هذه الحالات، واتضح وجود ورم في الرأس بين الفصين الأمامي والخلفي من المخ بحجم 5 سم، تسبب في أمراض عدة للمريض.
وأضافت "صحة بيشة" أن الفريق الطبي قرر نقل المريض إلى غرفة العمليات لإجراء العملية التي تكللت بالنجاح، واستعاد المريض النطق والقدرة على المشي، وخرج من المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.
يُذكر أنه خلال شهر ديسمبر 2022 ، تم استقبال عدد 7728 مستفيدًا في طوارئ المستشفى بالإضافة إلى استقبال عدد 10749 مستفيدًا من خدمات العيادات الخارجية، وبلغ عدد المرضى المنومين بالمستشفى 701 والتدخلات والإجراءات الجراحية 471 عملية جراحية، وعدد الفحوص الإشعاعية 13584 فحصًا.